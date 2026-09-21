Investigan en Durango 4 posibles casos de gusano barrenador en humanos; ya hay uno confirmado

La Secretaría de Salud de Durango mantiene bajo investigación cuatro posibles casos de gusano barrenador en humanos, cuyos resultados de laboratorio se prevé sean dados a conocer en las próximas horas.

Citlali Solís Campos, directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Durango, informó que además del caso confirmado en el municipio de Pueblo Nuevo y del posible caso de una mujer en Súchil que ya fue descartado, permanecen cuatro personas bajo estudio.

Precisó que se trata de cuatro hombres mayores de 60 años, originarios de los municipios de Poanas y Rodeo , aunque aclaró que no es posible adelantar si alguno de ellos resultará positivo hasta contar con los resultados de laboratorio.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud llamó a extremar las medidas de prevención, principalmente entre las personas que viven solas, en condiciones de hacinamiento o con higiene deficiente, así como quienes presentan úlceras varicosas.

Solís Campos explicó que este tipo de heridas deben mantenerse bajo tratamiento y con una limpieza y desinfección constante, debido a que las lesiones expuestas pueden representar un riesgo para la infestación por el gusano barrenador.

La funcionaria señaló que mantener las heridas limpias y desinfectadas es una de las medidas preventivas para reducir el riesgo de que la mosca deposite sus huevecillos en las lesiones.

Mientras se esperan los resultados de laboratorio de los cuatro casos, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia para identificar oportunamente cualquier nuevo caso sospechoso en la entidad