Justicia

ABUSO SEXUAL

Investigan en Durango probable abuso contra niña de un año y cinco meses de edad

Autoridades ministeriales realizan la investigación de un probable abuso sexual contra una niña.

Autoridades ministeriales realizan la investigación de un probable abuso sexual contra una niña.

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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  La tarde-noche de este sábado, al área de Urgencias del Hospital General número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ingresó una menor de edad con lesiones de un probable abuso sexual.

Personal del nosocomio dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango, y elementos de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes acudieron al lugar, en donde entrevistaron a la mamá de la menor de un año y cinco meses.

La mujer, de 38 años de edad, manifestó vivir en el fraccionamiento Villas de San Francisco, en donde el pasado miércoles recogió a su hija de la guardería, a donde normalmente la lleva, por cuestiones de su trabajo, y notó que presentaba fiebre así como un comportamiento inusual.

La llevó a atención médica, pero la menor no mejoró, lo que causó preocupación en la madre de familia, quien al momento de cambiar el pañal encontró manchas hemáticas, razón por la cual la trasladó al hospital antes mencionado, con el fin de que fuera valorada y en su momento descartar algún hecho delictivo.

Los galenos mantienen a la niña en observación y realizan estudios para determinar el origen del sangrado, en tanto que familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la formal denuncia, con lo que iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer el hecho.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ABUSO SEXUAL menor, General, abuso, Estado

               

                
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