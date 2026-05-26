Investigan hallazgo de presunto dispensador con cocaína a alumno de primaria en Durango

Autoridades fueron movilizadas la tarde de este lunes a la escuela primaria Netzahualcóyotl, ubicada en el fraccionamiento Huizache I de la ciudad de Durango, luego de que personal del plantel reportó el hallazgo de un presunto dispensador con cocaína en posesión de un alumno de sexto grado.

El reporte fue realizado cerca de las 13:00 horas por Karla, quien solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad tras detectar el objeto entre las pertenencias del menor.

Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado sobre Circuito Petén, casi esquina con Circuito Lacandón, donde se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para tomar conocimiento del caso.

Autoridades escolares y ministeriales comenzaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y conocer la manera en la que obtuvo la droga el menor de edad.