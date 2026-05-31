Investigan irregularidades en entrega de documentación del organismo de aguas de Pueblo Nuevo

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango cumplimentó una orden de aprehensión contra un exdirector del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) de Pueblo Nuevo, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abandono del servicio público.

De acuerdo con la información del organismo, las investigaciones señalan que el exfuncionario presentó su renuncia al cargo en agosto del año 2021; sin embargo, presuntamente no realizó la entrega de diversa documentación oficial que permanecía bajo su resguardo como parte de las funciones que desempeñaba al frente del organismo operador de agua.

Entre los documentos que habrían quedado pendientes de entregar se encuentran expedientes relacionados con recursos económicos, obra pública, estados financieros, cuentas bancarias, contratos, convenios, presupuestos, pasivos, archivos administrativos e históricos, así como otra información considerada indispensable para la operación y funcionamiento del organismo.

La Fiscalía anticorrupción informó que esta situación habría generado afectaciones al funcionamiento administrativo de la dependencia y dificultades para atender observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado. Tras la ejecución de la orden de aprehensión, el exservidor público fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme al proceso legal correspondiente.