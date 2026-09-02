Investigan lesiones de niña de 2 años que fue hospitalizada en el IMSS Durango

Autoridades fueron notificadas sobre el ingreso de una niña de dos años de edad a la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, luego de que personal médico detectó lesiones que requieren esclarecer cómo se produjeron.

El reporte se realizó aproximadamente a las 17:30 horas del martes 1 de septiembre , cuando desde el nosocomio se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente, la menor fue llevada al hospital por su madre, de 35 años de edad, quien arribó por sus propios medios para solicitar atención médica.

Al momento del ingreso se indicó que la pequeña había sufrido una caída de una cama, situación por la que aparentemente había resultado lesionada y requería una valoración médica.

Sin embargo, durante la valoración médica, el personal de turno detectó sangrado en la zona íntima de la paciente , circunstancia que motivó el reporte a las autoridades para establecer el origen de las lesiones.

Debido a que se trata de una menor de edad, su identidad se mantiene reservada. Hasta el momento no se ha determinado públicamente si las lesiones están relacionadas con la caída reportada o si existe alguna otra circunstancia que deba ser investigada.

El caso quedó en conocimiento de las instancias correspondientes, que deberán realizar las diligencias necesarias y recabar los dictámenes médicos para esclarecer lo sucedido, mientras la niña permanece bajo atención y valoración especializada.