Investigan muerte de recién nacida en Río Dorado

Una recién nacida de apenas 16 días de vida, fue localizada sin signos vitales la mañana de este jueves al interior de un departamento del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El reporte fue realizado alrededor de las 7:00 horas por la madre de la menor, Laura Isela, de 24 años de edad, quien solicitó ayuda al percatarse de que su hija no reaccionaba y presentaba una coloración violácea en los labios.

Paramédicos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas acudieron al domicilio ubicado en Circuito Paseo de los Ríos y, tras valorar a la bebé, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento podría estar relacionado con un caso de muerte de cuna.

La menor había nacido el pasado 7 de julio y, de acuerdo con la información proporcionada por su madre, recibía atención médica debido a problemas de glucosa baja y niveles elevados de bilirrubina en el Hospital Militar.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al inmueble para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Será el resultado de los estudios periciales el que determine la causa oficial del fallecimiento de la recién nacida, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.