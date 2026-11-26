La muerte de una adolescente al interior de su domicilio, en la zona Centro de Gómez Palacio, movilizó durante la tarde del miércoles a personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La menor de edad fue identificada con las iniciales A.S.T.R., de 16 años, quien fue localizada sin vida por su madre en una de las habitaciones de la vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas del miércoles 25 de noviembre.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos recibió la notificación sobre el fallecimiento de la adolescente, por presunta autolesión, por lo que se trasladó al inmueble.

Los investigadores arribaron al lugar y corroboraron el fallecimiento de la menor, en donde entrevistaron a la madre como parte de las diligencias.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, ante la posibilidad de que se trate de una muerte por suicidio.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, puede solicitar orientación gratuita en la Línea de la Vida, al 800 911 2000, o llamar al 911 ante una emergencia; en la ciudad de Durango está al servicio el número 075.