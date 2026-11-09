Investigan posible abuso a niña en Durango; presentó verrugas en la boca, similares a VPH

Una menor de edad fue ingresada al Hospital del Niño de la ciudad de Durango, luego de que se detectaran lesiones en su boca que podrían estar relacionadas con una infección por el virus del papiloma humano (VPH), situación que generó un reporte por posible abuso sexual y la solicitud de una valoración médico-legal.

La paciente, identificada con las iniciales I.V.F.F., de seis años de edad, fue llevada al mencionado hospital durante la tarde del domingo 8 de noviembre, donde personal médico comenzó a revisar su estado de salud.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el ingreso de la pequeña quedó registrado aproximadamente a las 17:45 horas, en el Hospital del Niño, ubicado en las inmediaciones de las calles Primero de Mayo y Benito Juárez, en la colonia Isabel Almanza.

Durante la atención se reportó que la menor presentaba verrugas en la boca, lesiones que generaron sospechas de una posible infección por el virus del papiloma humano, aunque hasta ese momento no se contaba con un diagnóstico definitivo sobre su origen.

Ante las circunstancias del caso, personal de Trabajo Social solicitó la presencia de un médico legista para realizar una revisión especializada de la niña y determinar si existían indicios que ameritaran una investigación por posible abuso sexual.

Cabe señalar que la presencia de verrugas bucales, incluso cuando están relacionadas con el VPH, no constituye por sí sola una prueba de agresión sexual.

Hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de la valoración médico-legal, ni se ha informado sobre la existencia de alguna denuncia o persona señalada como probable responsable. Será mediante los estudios médicos y las investigaciones correspondientes como se determine el origen de las lesiones y si existen elementos para establecer la comisión de algún delito.