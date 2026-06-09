Investigan posible agresión contra alumno de una escuela primaria de Durango

Un menor de seis años de edad fue ingresado al Hospital del Niño 460 para recibir valoración médica luego de que su madre detectara conductas inusuales y manifestara preocupación por una posible agresión ocurrida en el entorno escolar.

El ingreso del niño se registró la tarde de este lunes, lo que motivó la intervención de autoridades especializadas en la atención de niñas, niños y adolescentes, así como de personal investigador.

La madre del menor relató que desde hace varios días observó cambios en el comportamiento de su hijo, quien mostraba resistencia para ingresar a la escuela y permanecía en la entrada del plantel sin querer entrar a clases.

Según explicó, la semana pasada personal escolar localizó al niño llorando dentro de un baño, situación que fue reportada a la docente encargada del grupo.

Posteriormente, el menor habría señalado que otro estudiante de mayor edad lo había agredido, situación que generó preocupación entre sus familiares y motivó la búsqueda de atención médica y asesoría legal.

El niño es alumno de la escuela primaria Profesor Petronilo Ávalos, ubicada en el fraccionamiento Fidel Velázquez I, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos que ahora son materia de investigación.

Al momento de la intervención de las autoridades, el menor permanecía en espera de una valoración médica especializada que permitiera determinar su estado de salud y recabar mayores elementos sobre el caso.

La madre manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente una vez concluidos los estudios médicos, mientras las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección del menor.