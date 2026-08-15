Investigan posible agresión sexual contra niño de 3 años en Durango; señalan a adolescente de 13

Un delicado caso que involucra a dos menores de edad fue reportado durante la tarde del viernes 14 de agosto en la colonia Luz y Esperanza, de la ciudad de Durango, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades.

El reporte ingresó aproximadamente a las 17:30 horas y se generó desde un domicilio ubicado en la calle Cactus, donde una mujer pidió apoyo tras percatarse de una situación que involucraba a su hijo de tres años.

Según lo señalado por la madre, un adolescente de 13 años, quien es sobrino de su exesposo, presuntamente intentó abusar sexualmente al niño bajándole los pantalones, motivo por el cual decidió solicitar ayuda y dar aviso de lo ocurrido.

Debido a que el caso involucra a un niño de corta edad y a un adolescente, sus identidades y cualquier información que permita reconocerlos se mantienen bajo reserva, conforme a los protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes.

Tras conocerse el reporte, la familia fue orientada para acudir ante la instancia correspondiente, donde se deberá determinar lo ocurrido y, en su caso, realizar las valoraciones necesarias al niño, además de brindar acompañamiento especializado.

Será mediante las investigaciones y entrevistas realizadas bajo los protocolos establecidos para menores de edad como se determine si existió alguna conducta constitutiva de delito y las medidas de protección que deberán aplicarse, evitando en todo momento la revictimización de los involucrados.