Autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre, buscado por su presunta participación en el homicidio de un empresario dedicado a la venta de mariscos, habría logrado evadir nuevamente a la justicia, pese a haber sido localizado por elementos de la Policía Estatal en la ciudad de Durango.

El sujeto, identificado como Víctor Manuel, cuenta con una orden de aprehensión relacionada con un asesinato registrado a principios de agosto de este año en el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, donde testigos lo señalaron como probable responsable del crimen.

De acuerdo con información recabada, fue el domingo 15 de noviembre cuando el hombre fue localizado en un domicilio del fraccionamiento Villas del Guadiana VI, donde permanecía sobre la azotea del inmueble y presuntamente portaba un arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes iniciaron las acciones para detener al individuo; sin embargo, por circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas, el señalado no fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, pese al mandamiento judicial que existía en su contra.

Existe material fotográfico en el que se observa a Víctor Manuel rodeado por elementos policiacos, así como imágenes del arma de fuego que presuntamente portaba al momento de la intervención.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia que permita establecer cómo ocurrió la presunta evasión, el paradero del hombre ni si existe alguna responsabilidad por parte de los elementos que participaron en el operativo.