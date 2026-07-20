Investigan presunta privación de la libertad de una adolescente en Guadalupe Victoria

Una adolescente de 14 años de edad fue localizada la noche del domingo en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, luego de permanecer varias horas desaparecida. El caso es investigado por las autoridades, después de que la menor manifestó haber sido interceptada por un desconocido cuando se dirigía a una tienda.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 00:15 horas de este lunes, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al Hospital IMSS No. 26 de Guadalupe Victoria, donde se informó sobre el ingreso de la menor para recibir atención médica tras un probable caso de violación.

En el hospital, los agentes se entrevistaron con la abuela de la adolescente, quien explicó que cerca de las 17:30 horas del domingo su nieta salió de su domicilio, en la localidad de Ignacio Allende, para realizar una recarga telefónica y no regresó en el tiempo habitual.

Al notar su ausencia, los familiares comenzaron a buscarla y trataron de comunicarse con ella sin obtener respuesta. Horas más tarde, alrededor de las 21:00 horas, la menor logró contestar una llamada de su padre y le dijo que se encontraba en un lugar que no reconocía, por lo que este le pidió que buscara un sitio seguro mientras continuaban buscándola.

Según el testimonio recabado por las autoridades, la adolescente logró llegar por sus propios medios a la Presidencia de la comunidad, donde finalmente se reunió con sus familiares. Posteriormente, relató que, cuando caminaba hacia la tienda, fue interceptada por una camioneta negra de cuatro puertas y obligada a subir por un hombre cuya identidad desconoce.

La menor también indicó que recuerda pocos detalles de lo sucedido y que posteriormente fue abandonada en las orillas de la población, desde donde logró regresar hasta la zona urbana para pedir ayuda. Debido a esta situación, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

El personal del IMSS No. 26 determinó que la adolescente requería una valoración por especialistas, por lo que sus familiares organizaron su traslado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, ya que la unidad médica local no contaba con el personal necesario para brindarle la atención requerida.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente y continuará con las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos, además de brindar acompañamiento a la menor conforme a los protocolos de atención y protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de posibles delitos.