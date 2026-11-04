Investigan presunta privación de la libertad de una adolescente en Jardines de San Antonio

Una adolescente de 15 años de edad fue presuntamente privada de la libertad durante la tarde del martes 3 de noviembre, en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, de la ciudad de Durango, luego de que sujetos desconocidos la obligaran a subir a un vehículo del servicio público.

Según información recopilada por El Siglo de Durango, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas, sobre la calle Gilberto Muñoz Mosqueda, cerca de su cruce con la avenida José Antonio Ramírez Martínez, cuando la menor regresaba de realizar una compra en una tienda.

La adolescente fue identificada con las iniciales CEAL, de 15 años de edad , quien al momento de los hechos vestía pantalón de mezclilla azul y una playera blanca con rojo, correspondiente al uniforme del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

De acuerdo con la información proporcionada, una mujer que se dedica a la venta de comida en las inmediaciones observó cuando personas desconocidas presuntamente obligaron a la adolescente a subir a un taxi de color azul, pese a que esta solicitaba ayuda.

La testigo habría dado aviso a la madre de familia sobre lo ocurrido, por lo que alrededor de las 16:00 horas se realizó el reporte correspondiente al número de emergencias 911, solicitando la intervención de las corporaciones de seguridad para localizar a la estudiante y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el paradero de la adolescente ni sobre la identidad de las personas que presuntamente participaron en los hechos. El caso se mantiene como una posible privación ilegal de la libertad, a reserva de lo que determinen las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.