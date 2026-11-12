Investigan presunto abuso sexual a adolescente de 13 años en Durango; padrastro sería el agresor

Una adolescente de 13 años fue reportada como víctima de abuso sexual por parte de su padrastro , en hechos que habrían ocurrido en varias ocasiones en un domicilio de la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hecho quedó expuesto alrededor de las 21:00 horas de este miércoles, luego de que una familiar de la menor informara que esta le había revelado que el hombre presuntamente la tocó en sus partes íntimas y otras partes del cuerpo por debajo de la ropa, mientras se encontraba dormida.

El seguimiento del caso estableció que la familia tuvo conocimiento de los hechos después de encontrar mensajes en los que la adolescente relataba lo ocurrido.

La menor fue entrevistada por personal especializado y sus familiares señalaron que acudirían a presentar la denuncia correspondiente.