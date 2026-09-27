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ABUSO SEXUAL

Investigan presunto abuso sexual contra adolescente en poblado de Durango

El reporte fue realizado al programa Esmeralda luego de lo ocurrido.

Investigan presunto abuso sexual contra adolescente en poblado de Durango

Investigan presunto abuso sexual contra adolescente en poblado de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una adolescente de 15 años fue presuntamente agredida sexualmente por un hombre de aproximadamente 28 años en el poblado Carlos Real, municipio de Durango, de acuerdo con declaraciones recabadas por las autoridades.

La información preliminar señala que el hombre, identificado por la denunciante como primo de la adolescente, habría ingresado por la fuerza a una vivienda y llevado a la menor a una habitación, donde presuntamente la encerró. Tras violentarla, el sujeto se retiró posteriormente del lugar.

La familiar que realizó el reporte señaló al programa Esmeralda que lo ocurrido correspondía a una violación. Sin embargo,  no estableció la detención del señalado.

Escrito en: abuso sexual Durango investigación poblado, adolescente, presuntamente, programa

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