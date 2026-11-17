La Fiscalía General del Estado de Durango inició las indagatorias relacionadas con un presunto caso de abuso sexual en agravio de una niña, ocurrido en la localidad de Ramón Corona, perteneciente al municipio de Cuencamé.

Fue durante los primeros minutos de este martes 17 de noviembre cuando las autoridades fueron notificadas sobre la presencia de la menor en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalupe Victoria.

La víctima, de siete años de edad y cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue trasladada al centro hospitalario por sus familiares, luego de que detectaran que presentaba lesiones.

De acuerdo con la declaración de su abuela, durante la tarde del lunes la pequeña se encontraba de visita con familiares en la localidad de Ramón Corona, donde salió a jugar con un vecino.

Al regresar al domicilio, alrededor de las 20:00 horas, su abuela advirtió que la niña presentaba sangrado en su zona íntima, por lo que decidieron trasladarla al hospital para que recibiera atención médica.

La información recabada señala a un adolescente de 12 años como presunto involucrado en los hechos, mientras que personal médico informó a las autoridades que la pequeña presentaba traumatismo genital.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito, personal del Ministerio Público y de Servicios Periciales acudieron al hospital para recabar información que permita esclarecer lo sucedido, bajo los protocolos correspondientes para la atención de menores de edad.