Investigan presunto 'levantón' de dueño de taller mecánico en la colonia Jardines de Cancún

Autoridades de seguridad investigan un reporte sobre la presunta privación de la libertad de un hombre, quien Habría sido sacado por la fuerza de su propio negocio. durante la tarde del sábado 7 de noviembre, en la colonia Jardines de Cancún, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 15:45 horas, en un taller mecánico ubicado sobre la calle Aguascalientes, a la altura de la prolongación Dolores del Río, donde presuntamente llegaron personas a bordo de una camioneta Suburban, de color negro .

De acuerdo con la información proporcionada al sistema de emergencias 911, una mujer solicitó la intervención de las autoridades luego de recibir una llamada telefónica de uno de los trabajadores de su esposo, quien le informó sobre lo ocurrido en el establecimiento.

Según la versión del empleado, los ocupantes de la camioneta llegaron hasta el taller mecánico y se llevaron al propietario contra su voluntad, sin que en el reporte se precisaran las circunstancias en las que sucedieron los hechos ni la identidad de las personas involucradas.

El trabajador también habría señalado que, antes de retirarse, las personas que se llevaron al hombre le manifestaron que lo regresarían, aunque no especificaron cuándo ni en qué condiciones , situación que generó preocupación entre sus familiares y motivó la solicitud de auxilio.

Tras recibirse el reporte, el caso quedó bajo conocimiento de las autoridades para esclarecer lo sucedido y determinar si efectivamente se trató de una privación ilegal de la libertad o de algún otro hecho. Hasta el momento no se cuenta con información que permita confirmar las circunstancias del incidente ni el desfile del hombre.