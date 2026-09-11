Investigan presuntos tocamientos contra niña de seis años; agresor también es menor

Una situación ocurrida entre menores de edad movilizó a las autoridades la tarde del jueves en la colonia Héctor Mayagoitia, de la ciudad de Durango, luego de que se reportara una presunta agresión contra una niña de apenas seis años.

El aviso fue recibido aproximadamente a las 17:15 horas del 10 de septiembre, cuando una mujer solicitó la intervención del programa Esmeralda y de las autoridades correspondientes, señalando que la pequeña habría sido toqueteada por otro menor.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al domicilio señalado en el reporte; sin embargo, al llegar no encontró a alguna persona que pudiera proporcionar información, por lo que los agentes establecieron comunicación telefónica con la reportante.

La mujer explicó que tiene bajo su cuidado a dos hermanos, un niño de ocho años y la pequeña de seis, cuyos datos se mantienen bajo reserva debido a su edad. Según su declaración, fue el hermano de la niña quien momentos antes se acercó para advertirle sobre una situación ocurrida dentro de una de las habitaciones.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el menor señalado tiene aproximadamente 11 años y pertenece al entorno familiar. Tras conocer lo sucedido, la cuidadora intervino inmediatamente y posteriormente buscó a la madre del niño para informarle sobre el señalamiento.

La reportante indicó que la madre del menor rechazó lo ocurrido, situación por la que decidió solicitar la intervención de las autoridades y trasladarse directamente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar formalmente la denuncia.

El caso quedó en manos de la autoridad investigadora, que deberá establecer qué ocurrió y determinar las acciones correspondientes, manteniendo bajo reserva la identidad y demás información que permita identificar a los menores involucrados.