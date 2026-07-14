Investigan presuntos tocamientos contra una niña de 9 años en el fraccionamiento Galicia

Una presunta agresión sexual contra una menor de 9 años de edad movilizó a las corporaciones de seguridad la tarde de este lunes en el fraccionamiento Galicia, en la ciudad de Durango, luego de que la madre de la niña solicitara apoyo al número de emergencias al señalar como presunto responsable a su padrastro.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:15 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Madrid, donde elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con la madre de la menor.

De acuerdo con la declaración de Brenda, de 32 años de edad, durante la mañana salió de su vivienda para acudir a una escuela a realizar un trámite relacionado con la inscripción de su hija. Antes de retirarse, se encontró con su padrastro, identificado como Lázaro, quien le pidió un vaso con agua y permiso para descansar unos momentos en el domicilio.

La mujer explicó que tuvo que regresar en más de una ocasión a la institución educativa por asuntos del trámite, dejando a sus dos hijas dormidas en la vivienda. Posteriormente, salió por unos instantes a una tienda cercana, mientras el hombre permanecía en el lugar y, momentos después, se retiró.

Según el testimonio proporcionado a las autoridades, fue entonces cuando la niña salió y le manifestó a su madre que Lázaro le había tocado las piernas, además de que le acercó los órganos masculinos por la parte de atrás y realizó movimientos, situación que motivó la llamada inmediata al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de la policía.

Cuando los elementos de la Policía Municipal llegaron al domicilio, el señalado ya no se encontraba en el sitio. Los agentes brindaron acompañamiento a la madre y a la menor para que acudieran ante la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente y dar inicio a la investigación.

Las autoridades informaron que el caso quedó en manos del Agente del Ministerio Público, instancia que realizará las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, recabar las pruebas correspondientes y determinar la posible responsabilidad del hombre señalado por la familia.