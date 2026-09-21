Investigan reporte de omisión de cuidados de cinco menores en Villas del Guadiana

Autoridades acudieron a un domicilio en la colonia Villas del Guadiana II para atender un reporte de presunta omisión de cuidados, donde al principio se hablaba de dos menores, pero se confirmó que la investigación se hará para determinar la situación en que viven cinco menores.

El reporte se hizo sobre las condiciones de riesgo en que viven menores de edad en un domicilio de la calle Vera, en el fraccionamiento Villas del Guadiana II. Pese a que durante la visita aparentemente las niñas se encontraban bien y acuden a la escuela, las autoridades aseguran que se hará un seguimiento.

El reporte quedó a cargo del personal del DIF Estatal y de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes estarán realizando las visitas correspondientes.

Fue un video compartido en redes sociales por la usuaria de Facebook Nayeli Rivera, en el que se observa el exterior del domicilio, así como un portón con candado y una mano que sale por un espacio.

La usuaria acompañó el video con un mensaje en el que alertaba nuevamente al DIF Estatal y al DIF Municipal sobre las condiciones en que vivían las pequeñas, pues aparentemente no es la primera vez que se percatan de una situación que genera preocupación en contra de las pequeñas.

Aparentemente, otros vecinos respaldaron la publicación al señalar que las niñas constantemente se encuentran pidiendo qué comer y se les ve en malas condiciones, por lo que, según esos comentarios, también habrían reportado la situación al DIF.

La usuaria que compartió el video aseguró que el reporte no se hizo para provocar algún daño a la familia, sino porque realmente consideran que las niñas se encuentran en una condición vulnerable.