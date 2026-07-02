Investigan robo de 5 millones de pesos a Banco del Bienestar; gerente habría planeado el atraco

Un robo de cinco millones de pesos a una sucursal del Banco del Bienestar dio un giro durante las investigaciones, luego de que las autoridades señalaran a la propia gerente del inmueble como la presunta responsable de planear el atraco para intentar ocultar un supuesto desfalco ocurrido con anterioridad.

Por este caso ya fueron detenidas tras personas, quienes permanecen vinculadas a proceso mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación para determinar la participación de cada una y establecer si el robo fue utilizado para encubrir irregularidades previas en el manejo del dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio en una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con la investigación, el asalto fue perpetrado cuando la institución ya no atendía clientes, momento en el que hombres armados ingresaron al edificio, sometieron al personal y escaparon con cinco millones de pesos en efectivo.

Investigación apuntó hacia el interior del banco

Lo que inicialmente parecía un robo cometido por personas ajenas a la institución cambió de rumbo conforme avanzaron las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Las indagatorias llevaron a las autoridades a detener a Delia “N”, gerente de la sucursal, quien es señalada como la presunta autora intelectual del atraco.

De acuerdo con la principal línea de investigación, la mujer habría organizado el robo para ocultar un faltante de recursos que presuntamente ya existía antes del asalto.

El fiscal estatal, Javier Flores, informó que esa es una de las hipótesis que actualmente sigue la autoridad, aunque aclaró que aún deberá sustentarse con las pruebas que se incorporen durante el proceso penal.

Cateos permitieron recuperar parte del dinero

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales realizaron diversos cateos que derivaron en la captura de Alexis “N” y Armando “N”, quienes presuntamente participaron de manera directa en el robo.

Durante esos operativos también fueron asegurados un millón 851 mil pesos en efectivo, cantidad que corresponde a una parte del dinero sustraído de la sucursal bancaria.

Además, las autoridades decomisaron varios vehículos, entre ellos dos que presuntamente habrían sido adquiridos con recursos provenientes del botín y otro que habría sido utilizado para cometer el atraco.

Los tres, vinculados a proceso

La Fiscalía informó que los tres implicados ya fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

En el caso de Alexis "N" y Armando "N", ambos enfrentan cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, además de las investigaciones relacionadas con el robo.

Por su parte, Delia "N" continúa bajo proceso mientras el Ministerio Público reúne más elementos para definir su presunta responsabilidad en la planeación del atraco.

La Fiscalía busca confirmar si efectivamente existió un desfalco previo dentro de la sucursal y si ese habría sido el motivo para organizar el robo de los cinco millones de pesos.