Investigan robo en vivienda de la José Ángel Leal; acusan a familiar con antecedentes de otros hurtos

Un reporte por presunto robo a casa habitación movilizó la noche del jueves a elementos de la Policía Investigadora de Delitos hasta un domicilio de la colonia José Ángel Leal, donde el afectado denunció la desaparición de una herramienta y señaló como probable responsable a un familiar político.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:30 horas mediante el sistema C5, luego de que el propietario informó que al llegar a su vivienda, ubicada sobre la calle Simón Bolívar, detectó el faltante de una llave de impacto y sospechó que había sido víctima de un robo.

Al acudir al lugar, los agentes se entrevistaron con Víctor Joel, quien explicó que su esposa, Jazmín, se encontraba lavando ropa de su hermano, identificado como Jesús Humberto, cuando presuntamente este aprovechó un descuido para apoderarse de la herramienta.

El denunciante manifestó a los investigadores que no era la primera ocasión en que el señalado cometía un hecho similar, pues aseguró que anteriormente ya les había robado diversos objetos y atribuyó esa conducta a un supuesto problema de consumo de drogas.

Tras recabar la información correspondiente, los elementos de la Policía Investigadora orientaron al afectado para que acudiera ante la autoridad competente a presentar la denuncia formal, a fin de que se inicien las investigaciones y se determine la responsabilidad del presunto implicado.

El caso quedó sujeto al procedimiento legal correspondiente, mientras las autoridades exhortaron al denunciante a aportar las pruebas necesarias para fortalecer la carpeta de investigación y dar seguimiento al presunto robo.