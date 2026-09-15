Invierten más de 4 mdp en pozo para San Atenógenes, en Poanas

Con la construcción y perforación de un pozo de agua se busca poner fin al problema de abasto de este vital líquido en la comunidad de La Villita de San Atenógenes, municipio de Poanas, donde habitan más de dos mil personas.

La obra contempla la perforación del pozo para fortalecer el abastecimiento de agua potable en esta comunidad, como parte de las acciones que se realizan para mejorar la infraestructura hidráulica.

Los trabajos serán subsidiados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Durango y tendrán un costo de cuatro millones de pesos, mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua).

La Conagua recordó que la perforación de pozos para la extracción de aguas subterráneas requiere autorización y debe realizarse conforme a la normatividad vigente, debido a que se trata del aprovechamiento de aguas nacionales.

¿Cuáles son los requisitos para para perforar pozos?

Entre los requisitos para llevar a cabo este tipo de obras se encuentra la realización de estudios hidrogeológicos que permitan determinar la disponibilidad de agua en el acuífero y evitar su sobreexplotación, además de presentar la solicitud correspondiente con las características técnicas del proyecto.

También deben cumplirse las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana, relacionada con los requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua y cuyo objetivo es prevenir la contaminación de los acuíferos.

La norma aplica a la construcción de pozos destinados a la extracción de aguas nacionales para distintos usos, entre ellos el doméstico, agrícola, industrial, pecuario y público urbano.

La responsabilidad de cumplir con estas disposiciones corresponde al concesionario o asignatario que realiza la construcción del pozo.