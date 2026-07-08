Invitan a campaña de donación altruista de sangre en el Hospital Reforma: así puedes participar

El Hospital Reforma realizará este sábado 11 de julio una campaña de donación altruista de sangre en sus instalaciones, ubicadas en el fraccionamiento Reforma, con el propósito de fortalecer las reservas de sangre y fomentar la cultura de la donación entre la población.

Bajo el lema "Donar sangre salva vidas", la campaña está dirigida a personas mayores de 18 años, principalmente adultos jóvenes que gocen de buena salud.

Entre los requisitos para participar se encuentran presentar una identificación oficial, mantener un ayuno mínimo de cuatro horas, pesar más de 50 kilogramos y no presentar ninguna enfermedad al momento de la donación.

Asimismo, quienes tengan tatuajes, perforaciones o se hayan sometido a sesiones de acupuntura deberán comprobar que haya transcurrido al menos un año desde su realización.

Los interesados tampoco deberán haber consumido drogas ni tener antecedentes de enfermedades como tuberculosis, brucelosis, tifoidea o hepatitis. Además, no podrán participar quienes hayan sufrido un infarto al miocardio, arritmias, epilepsia o crisis convulsivas.

De igual forma, se solicita no haber mantenido prácticas sexuales de riesgo y disponer de al menos dos horas para completar el examen médico y el proceso de donación.

La jornada se llevará a cabo este sábado 11 de julio en las instalaciones del Hospital Reforma, ubicadas sobre la calle Santa María, en el fraccionamiento Reforma.