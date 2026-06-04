Invitan a colecta de tenis para niñas y niños de zona indígena en Durango

Desde hace 20 años, Fundación Semilla realiza en Durango una labor permanente de apoyo y protección a niñas y niños de la zona indígena que han sido rescatados de una condición de riesgo o de vulnerabilidad; y también distribuye diversos apoyos en las comunidades.

Recientemente, la presidenta de esta Asociación sin fines de lucro, Janete Payán, convocó a la ciudadanía en general a una colecta para apoyar a menores de la zona indígena con un par de tenis nuevos o usados en excelente estado.

Ya se han entregado 400 pares , sin embargo, aún faltan tenis pequeños (tallas 15, 16 y 17), así como de tallas 23 y 24).

Quienes deseen colaborar, pueden llevarlos a la Fundación, pero también se pueden hacer aportaciones económicas, a través de las cuentas que están en las redes sociales oficiales de la organización.

"He visto muy de cerca la alegría en la mirada de cada uno de estos niños al momento de recibir su par de tenis nuevos", compartió

Asimismo, detalló que están por graduarse de distintos niveles educativos, 25 niños y niñas que viven en la Fundación, por lo que también se puede aportar para costear los gastos que ello implica.