Invitan a creadores escénicos a participar en el laboratorio 'Cuerpolab'

Con el propósito de explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y sus aplicaciones en la creación escénica, las compañías Apoc Apoc, de Ciudad de México, y La Revuelta Laboratorio Escénico, de Durango, realizarán el taller “CuerpoLAB: Percutores para el acontecimiento escénico”, una propuesta de formación artística que llegará a la entidad gracias al programa Saberes Danzados 2026, en colaboración con la Casa de la Cultura de Durango.

El laboratorio será impartido por Jaime Camarena, reconocido con el Premio Nacional José Limón 2026, y estará dirigido a bailarines, actores, directores de teatro y teatro musical, intérpretes y creadores escénicos de danza contemporánea y otras disciplinas artísticas, desde principiantes hasta profesionales. La propuesta contempla tres ejes de trabajo: el pragmático, enfocado en la reflexión y el pensamiento crítico sobre la creación escénica; el técnico, orientado al desarrollo de habilidades para la interpretación y composición, y el lúdico, que explora la creatividad a través del juego y la improvisación.

FORMACIÓN VIRTUAL Y PRESENCIAL

La actividad será gratuita y tendrá una primera etapa virtual del 12 al 15 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas , mientras que las sesiones presenciales se desarrollarán los días 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas, en la Casa de la Cultura de Durango.

En total, serán siete sesiones presenciales y 21 horas de formación, con un cupo máximo de 25 participantes. Como resultado final, se contempla la creación de una breve dramaturgia escénica. Las personas que concluyan el proceso recibirán un certificado digital.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Convocatoria Nacional de Danza 2026 Saberes Danzados, a través del programa Risoma de Creación y Pedagogías en Danza.

Las inscripciones requieren registro previo y pueden realizarse mediante el correo electrónico [email protected].