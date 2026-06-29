Invitan a curso de verano de pintura al óleo para jóvenes y adultos en Durango

Quienes siempre han querido aprender a pintar al óleo, pero no sabían por dónde comenzar, tendrán una nueva oportunidad este verano con un taller diseñado para principiantes y personas con interés en desarrollar sus habilidades artísticas.

La galería KGalerie, en colaboración con Foro Indistinto, abrió las inscripciones para su Taller de Pintura al Óleo: Edición Bodegones, un curso intensivo que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio.

Un curso pensado para aprender desde cero

El taller está dirigido a jóvenes y adultos que deseen iniciarse en la técnica de la pintura al óleo sin necesidad de contar con experiencia previa.

Durante cinco sesiones, los participantes conocerán los principios básicos de esta disciplina artística , aprenderán diferentes técnicas de aplicación del óleo y desarrollarán un bodegón de elección personal, poniendo en práctica lo aprendido en cada clase.

Al finalizar el curso, cada asistente habrá realizado su propia obra, además de adquirir conocimientos que podrán seguir desarrollando de manera independiente.

Material incluido durante el taller

Uno de los principales atractivos del curso es que el costo de inscripción incluye prácticamente todos los materiales necesarios para trabajar durante las sesiones.

Cada participante recibirá un kit conformado por seis óleos de colores básicos, diez pinceles, un set de espátulas, una paleta de madera, dos pliegos de papel especial para óleo, un panel de algodón y las cinco sesiones guiadas de dos horas cada una.

Asimismo, durante las clases se proporcionarán materiales de apoyo como aceite de linaza, aguarrás, cinta de pintor y caballetes, por lo que los asistentes únicamente deberán concentrarse en aprender y desarrollar su creatividad.

¿Cuándo y dónde será?

El curso se realizará del 20 al 24 de julio, en un horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, teniendo como sede Foro Indistinto, ubicado en calle Negrete 303, Zona Centro.

La inscripción tiene un costo de mil 400 pesos, las personas interesadas pueden solicitar más información o apartar su lugar a través de la cuenta de Instagram @kgalerie_ o.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan acercar a más personas al mundo de la pintura, ofreciendo un espacio donde el aprendizaje, la creatividad y la expresión artística sean los protagonistas.