Invitan a empresas a emplear a jóvenes en Durango, durante las vacaciones de verano

Durante el próximo periodo vacacional de verano, algunos jóvenes buscarán oportunidades laborales para aportar ingresos a sus hogares o solventar alguna necesidad personal, por lo que se hace el llamado a empresas y emprendedores para que les brinden una oportunidad de empleo.

"Es muy importante que también los jóvenes tengan algo que hacer en verano, porque es importante que vayamos ayudándolos a desarrollarse", expresó el regidor Alejandro Gurrola Alcaraz.

Explicó que, mientras no estén en la escuela, es esencial que, además de disfrutar sus vacaciones, puedan obtener un ingreso extra.

"También invitar a los empresarios, restauranteros y a todos los sectores del emprendimiento y del ámbito empresarial a que los incluyan".

Señaló que los jóvenes deben revisar las diferentes opciones laborales disponibles para encontrar una que se ajuste a sus horarios y que, de ser posible, esté cerca de sus domicilios.

Asimismo, apuntó que los interesados en trabajar durante el verano deben comenzar a buscar opciones en las distintas bolsas de trabajo, como las vacantes que difunde la Dirección de Fomento Económico y Turismo.

"Ahorita el Municipio contrató a unos chavitos; fue un programa financiado por la Federación para la atención de turistas con motivo del Mundial. Se contrataron cinco o seis jóvenes mediante una convocatoria", puntualizó.