Durango

EMPLEO DURANGO

Invitan a empresas a emplear a jóvenes en Durango, durante las vacaciones de verano

Realizar alguna actividad laboral también contribuye a su crecimiento y formación.

Invitan a empresas a emplear a jóvenes en Durango, durante las vacaciones de verano

Invitan a empresas a emplear a jóvenes en Durango, durante las vacaciones de verano

DENICE RAMIREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Durante el próximo periodo vacacional de verano, algunos jóvenes buscarán oportunidades laborales para aportar ingresos a sus hogares o solventar alguna necesidad personal, por lo que se hace el llamado a empresas y emprendedores para que les brinden una oportunidad de empleo.

"Es muy importante que también los jóvenes tengan algo que hacer en verano, porque es importante que vayamos ayudándolos a desarrollarse", expresó el regidor Alejandro Gurrola Alcaraz.

Explicó que, mientras no estén en la escuela, es esencial que, además de disfrutar sus vacaciones, puedan obtener un ingreso extra.

"También invitar a los empresarios, restauranteros y a todos los sectores del emprendimiento y del ámbito empresarial a que los incluyan".

Señaló que los jóvenes deben revisar las diferentes opciones laborales disponibles para encontrar una que se ajuste a sus horarios y que, de ser posible, esté cerca de sus domicilios.


Asimismo, apuntó que los interesados en trabajar durante el verano deben comenzar a buscar opciones en las distintas bolsas de trabajo, como las vacantes que difunde la Dirección de Fomento Económico y Turismo.


"Ahorita el Municipio contrató a unos chavitos; fue un programa financiado por la Federación para la atención de turistas con motivo del Mundial. Se contrataron cinco o seis jóvenes mediante una convocatoria", puntualizó.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: empleo durango jóvenes, que,, deben, empresas

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas