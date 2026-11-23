Jóvenes duranguenses preparan una peregrinación a Seúl, Corea del Sur, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2027, convocada por el Papa León XIV, en la que se estima la asistencia de casi medio centenar de personas de esta entidad.

La iniciativa fue presentada por la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Santiago Torres, coordinador del movimiento Testimonio y Esperanza, explicó que como parte de las actividades para financiar la participación, se anunció una kermés para el 20 de diciembre en el atrio de la Catedral de Durango, así como una rifa con boletos de 100 pesos. Los organizadores también habilitarán puntos de venta y colaboración en distintos establecimientos de la ciudad.

El párroco Fermín Rodríguez explicó que el propósito es facilitar la participación de jóvenes en este encuentro internacional católico, además de promover su formación espiritual y el compromiso con sus comunidades. La convocatoria está abierta a quienes deseen sumarse al proyecto o apoyar económicamente para que más duranguenses puedan asistir.

¿Quieres asistir a la peregrinación en Corea del Sur?

El próximo 1 de diciembre, a las 19:00 horas, se realizará una reunión para los interesados donde se explicarán la logística del viaje, el plan de pagos, las actividades para reunir recursos, la preparación espiritual y los lugares disponibles.

El paquete para jóvenes contempla siete días de viaje e incluye vuelos en la ruta Durango-México-Seúl-México-Durango, hospedaje, alimentación durante el programa oficial, transporte local, seguro de asistencia, kit del peregrino y acompañamiento del equipo organizador.

Esto mediante un proyecto que contempla un costo de 50 mil 900 pesos por persona y para el cual se busca el respaldo de empresarios, instituciones y sociedad civil.

También se presentó una opción para adultos, empresarios, sacerdotes y religiosas, con un costo de mil 950 dólares, sin incluir vuelos.