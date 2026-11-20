Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los trabajadores del sector gastronómico y estrechar lazos entre empresarios del ramo, miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango anunciaron la realización de la “Posada Restaurantera del Siglo”.

Este evento se llevará a cabo el próximo lunes 30 de noviembre, dieron a conocer en entrevista para SigloTv, el presidente de la Canirac, Jorge Luis Luján Pulido, así como Misael Lares López y José Herrera Rodríguez, quienes detallaron que el evento está dirigido a trabajadores y equipos de empresas restauranteras, con la finalidad de ofrecerles una noche de convivencia y motivación sin que los establecimientos tengan que preocuparse por la logística.

La cita es de las 18:00 a las 00:00 horas en el Salón Casa México y la celebración incluirá cena gastronómica, bebidas nacionales y no alcohólicas, música, fotografía y photobooth, dinámicas de entretenimiento y una rifa con más de 50 mil pesos en premios, entre los que destaca una motocicleta eléctrica.

En entrevista, los organizadores explicaron que, aunque la posada es organizada por la Cámara, la invitación está abierta tanto a restaurantes afiliados como a aquellos de reciente apertura o que aún no forman parte del organismo, quienes pueden acercarse también.

El encuentro funcionará también como un espacio de networking para compartir experiencias, identificar estrategias conjuntas y consolidar la unidad frente a los retos del sector.

El presidente de la Canirac destacó la importancia de fortalecer al gremio y fomentar el consumo local ante las complejidades económicas, fiscales y laborales que se vislumbran para el inicio de 2027.

Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía duranguense a respaldar a los restaurantes locales, recordando que detrás de cada establecimiento existe un amplio ecosistema económico que involucra a proveedores de insumos y fuentes de empleo en la entidad.