Invitan a sesión de dibujo con modelo desnudo en vivo

Los amantes del dibujo y las artes visuales tendrán una nueva oportunidad para perfeccionar su técnica con una sesión de dibujo con modelo en vivo que se llevará a cabo el próximo 13 de junio a las 18:00 horas en Durango.

La actividad será impartida por el artista Job Ramírez y está dirigida tanto a personas con experiencia como a quienes buscan acercarse al dibujo de figura humana desde la observación directa .

Una práctica fundamental para artistas

El dibujo con modelo en vivo es una de las herramientas más utilizadas dentro de la formación artística, ya que permite estudiar de manera directa aspectos como la anatomía humana, las proporciones, la composición y el manejo de luces y sombras.

A diferencia de trabajar con fotografías, este tipo de ejercicios ayuda a desarrollar una mayor capacidad de observación y análisis visual. La dinámica también fomenta la concentración y la interpretación personal de cada artista, permitiendo que cada participante plasme su propia visión a través de distintas técnicas y estilos de dibujo.

Cupo limitado para los interesados

La sesión tendrá un costo de 120 pesos y contará con cupo limitado, por lo que los organizadores invitan a los interesados a reservar su lugar con anticipación. Asimismo, se recomienda acudir con el material de dibujo que cada participante prefiera utilizar durante la práctica.

Más allá de una clase convencional, este tipo de encuentros se han convertido en espacios de convivencia y aprendizaje para la comunidad artística local . Estudiantes, ilustradores, pintores y aficionados encuentran en estas actividades una oportunidad para compartir experiencias, recibir retroalimentación y fortalecer sus habilidades creativas.

Además, eventos como este contribuyen a impulsar la escena cultural independiente en Durango, generando espacios donde el arte puede desarrollarse de manera accesible para el público.

La sesión representa una alternativa para quienes buscan acercarse al dibujo académico, explorar nuevas técnicas o simplemente disfrutar de una experiencia artística diferente en compañía de personas con intereses similares.