Invitan a taller de cianotipia para amantes de la fotografía este fin de semana

Si te interesa explorar nuevas formas de crear imágenes más allá de lo digital, este fin de semana se llevará a cabo un taller de cianotipia en el Espacio Showroom y Galería de Arte, una propuesta dirigida tanto a principiantes como a entusiastas de la fotografía que buscan experimentar con técnicas alternativas.

El curso será impartido por Luis Campos y estará dividido en dos sesiones prácticas y teóricas, con el objetivo de que los asistentes aprendan desde cero el proceso de esta técnica fotográfica artesanal.

Una experiencia entre la historia y la experimentación

La cianotipia es un proceso fotográfico antiguo que se caracteriza por producir imágenes en tonos azulados, conocidos como “azul de Prusia”. Este taller propone no solo aprender la técnica, sino también comprender su origen y evolución dentro de la historia de la fotografía.

Durante la primera sesión, programada para el 29 de mayo de 16:00 a 20:00 horas, los participantes recibirán una introducción teórica que incluye la historia básica de la fotografía, así como los fundamentos de la cianotipia. Además, comenzarán con la preparación de materiales, incluyendo negativos y emulsiones.

La segunda sesión, el 30 de mayo de 11:00 a 15:00 horas, estará enfocada en la práctica. En este espacio, los asistentes realizarán sus propias piezas, trabajando con tiempos de exposición, revelado con agua y técnicas de experimentación, incluso utilizando elementos naturales como flores.

¿Qué aprenderás en el taller?

El contenido del curso está diseñado para ofrecer una experiencia completa, desde lo conceptual hasta lo práctico. Entre los temas que se abordarán destacan:

Historia básica de la fotografía

Introducción a la cianotipia

Preparación de negativos

Aplicación de emulsión

Tiempos de exposición

Revelado con agua

Experimentación con flores

Este enfoque permite que los participantes no solo entiendan el proceso, sino que también desarrollen su creatividad al momento de crear imágenes únicas.

Una actividad abierta para todo público

Uno de los puntos más atractivos del taller es que no se requiere experiencia previa. Está pensado para cualquier persona interesada en la fotografía, el arte o las técnicas manuales.

Además, el costo es de 850 pesos, lo cual incluye materiales básicos como dos pliegos de papel de 15x20 cm, químicos para emulsionar, así como insumos para trabajar con negativos o elementos naturales. También se proporcionarán guantes de nitrilo para garantizar la seguridad durante el manejo de químicos.

¿Qué necesitas llevar?

Para aprovechar al máximo la experiencia, los organizadores recomiendan a los asistentes llevar:

Negativos de sus propias fotografías

Teléfono o tableta

Ropa que pueda ensuciarse o bata/delantal

Estos elementos permitirán personalizar los resultados y facilitar el proceso creativo durante las sesiones.

Cupo limitado y alta demanda

El taller cuenta con cupo limitado, por lo que se recomienda a los interesados apartar su lugar con anticipación. Este tipo de actividades ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes buscan reconectar con procesos artísticos más manuales y experimentar con técnicas fuera de lo convencional.

La invitación está abierta para quienes quieran descubrir una nueva forma de hacer fotografía, en un entorno creativo y guiado por un profesional. Sin duda, una oportunidad para aprender, crear y explorar el arte desde otra perspectiva.