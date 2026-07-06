Invitan a taller para aprender a crear cuadros decorativos con relieve en la ciudad de Durango

Quienes buscan desarrollar una habilidad artística o iniciar un proyecto de emprendimiento relacionado con la decoración de interiores tendrán la oportunidad de participar en un taller dedicado a la elaboración de cuadros decorativos con relieve, que se llevará a cabo en la ciudad de Durango.

La actividad está pensada para personas sin experiencia previa, ya que durante la sesión se enseñarán las bases para crear piezas con acabado texturizado que pueden utilizarse tanto para decorar espacios como para convertirse en un producto artesanal destinado a la venta.

Una opción para aprender y emprender

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, el curso tendrá una duración de cuatro horas y ofrecerá atención personalizada a los asistentes.

Además de aprender las técnicas básicas para trabajar este tipo de cuadros, el enfoque también estará orientado a mostrar cómo estas piezas pueden formar parte de una línea de producción para quienes buscan emprender dentro del mercado del diseño de interiores.

¿Cuándo y dónde será?

La actividad se realizará el próximo 10 de julio a las 16:00 horas en Casa Mujeres de Luna, ubicada en Constitución 531, esquina con Hernández.

El costo de inscripción será de 700 pesos, aunque los organizadores informaron que es posible apartar el lugar con 300 pesos, debido a que el cupo será limitado.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o realizar su registro a través del número de contacto 618-110-0126. El taller es organizado por Casa Mujeres de Luna en colaboración con Internatural.