Irene Repeto conecta con universitarios en su visita a Durango

La actriz Irene Repeto de Territorio Lector llegó a Durango para sumarse a “Territorio lector”, un programa impulsado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el marco de Mujeres Disidentes, donde se realizó lectura de la obra literaria de la escritora Guadalupe Dueñas.

Con la Universidad Politécnica de Durango como escenario, Repeto leyó una selección de cuentos de la autora homenajeada e invitó a los presentes a participar activamente leyendo uno de los textos.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Imperó el silencio y la atención de una muy numerosa comunidad estudiantil que se dio cita en la biblioteca del recinto educativo para disfrutar de Territorio Lector. “Vendí mi nombre”, cuentos sobre animales como el sapo, la araña, el chimpancé y las ratas, “Los barcos” fueron los primeros textos leídos por Repeto.

Alondra, joven estudiante que aceptó la invitación a participar, leyó el relato “sueño soñado”. La actriz interactuó con los estudiantes, quienes dieron sus observaciones, demostrando que estuvieron muy atentos al contenido de cada texto, para luego preguntarles: “¿Recuerdan quién les leía cuentos?...”.

Otro alumno, Luis Ángel, leyó “Feliz año”, después Irene Repeto comentó que la autora utilizaba palabras inusuales o poco populares, lo que enriquece sus textos. También le dedicó un texto a Pita Amor, el mismo que fue el último texto que leyó, para después, por medio de una dinámica de preguntas, obsequiar libros a los asistentes.

Buscando fomentar la lectura y la creación de comunidades lectoras mediante eventos como lecturas en voz alta y talleres, “Territorio Lector” puede incluir poesía o teatro, se realizan en diversos lugares cuyo ingreso es gratuito, con el objetivo de promover el pensamiento crítico y la cohesión social a través de la lectura.