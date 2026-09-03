Irwin Ávalos buscará la Copa LNBP 2026 con Fuerza Regia en Zacatecas

El basquetbolista duranguense Irwin Ávalos tendrá una nueva oportunidad de pelear por un campeonato con Fuerza Regia de Monterrey, que este viernes 4 de septiembre iniciará su participación en la Copa Value LNBP 2026, torneo que reunirá en Zacatecas a los ocho mejores equipos de la primera parte de la temporada.

La quinteta regiomontana enfrentará en los cuartos de final a los Astros de Jalisco, en un duelo programado para las 18:00 horas en el Gimnasio Marcelino González, escenario que Ávalos y sus compañeros conocen bien después de conquistar ahí mismo la Copa Zacatecas durante la pretemporada.

Fuerza Regia tendrá una complicada primera prueba

El conjunto de Monterrey consiguió su boleto al certamen después de ubicarse dentro de los ocho mejores equipos al momento del corte establecido por la LNBP . Para la conformación de las llaves, Fuerza Regia quedó como sexto sembrado, mientras que Astros de Jalisco ocupó el tercer puesto, por lo que ambos quedaron emparejados desde la primera ronda.

El enfrentamiento luce como uno de los más atractivos de los cuartos de final, ya que Jalisco ha sido uno de los conjuntos más sólidos de la campaña. Actualmente, Astros presume marca de 12 victorias y cuatro derrotas, mientras que Fuerza Regia registra balance de 10-6, con ambos equipos instalados en la zona alta de la clasificación general.

Una duela conocida

La competencia tendrá un significado especial para el jugador duranguense, pues apenas en julio pasado disputó en este mismo inmueble la Copa Zacatecas, torneo de preparación en el que Fuerza Regia terminó levantando el campeonato tras imponerse por 102-78 sobre Mineros de Zacatecas en la final.

Ahora, sin embargo, el margen de error será prácticamente inexistente. La Copa Value se disputa bajo un formato de eliminación directa, por lo que el ganador del duelo entre Astros y Fuerza Regia avanzará a las semifinales programadas para el sábado 5 de septiembre, mientras que el perdedor quedará inmediatamente fuera de competencia.

La Copa Value 2026 reúne además a Soles de Mexicali, Lobos de Puebla, Mineros de Zacatecas, Abejas de León, Panteras de Aguascalientes y Dorados de Chihuahua .

Para Irwin Ávalos, el torneo representa otro escaparate importante dentro de su temporada con Fuerza Regia y la posibilidad de sumar un nuevo campeonato a su paso por el conjunto regiomontano, ahora en una competencia oficial de la LNBP.