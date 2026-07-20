Irwin Ávalos forma parte del Fuerza Regia que conquistó la Copa Zacatecas

El basquetbolista duranguense Irwin Ávalos forma parte del proyecto de Fuerza Regia de Monterrey para la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, conjunto que cerró su preparación con la conquista de la primera edición de la Copa Zacatecas.

La quinteta regiomontana se proclamó campeona del torneo de pretemporada después de vencer con autoridad 102-78 a Mineros de Zacatecas en el Gimnasio Marcelino González.

Fuerza Regia domina la final

El cuadro dirigido por José Neto mostró una ofensiva equilibrada y tuvo a 10 jugadores aportando puntos. Los regiomontanos finalizaron con 55.6 por ciento de efectividad en tiros de campo, convirtieron 12 de sus 24 intentos de tres puntos y recuperaron 40 rebotes.

Fuerza Regia comenzó a construir la victoria desde el primer cuarto, que terminó 23-19, pero fue antes del descanso cuando estableció una diferencia considerable. El equipo de Monterrey anotó 32 unidades durante el segundo periodo y limitó a Mineros a 18, para colocarse 55-37 al finalizar la primera mitad.

Scott Bamforth encabezó la producción con 20 puntos, mientras que Wayne Langston agregó 15 y Jimond Ivey colaboró con 14. Deshone Hicks y Josué Andriassi también terminaron con doble dígito al registrar 13 unidades cada uno. La banca regiomontana produjo 49 puntos, muestra de la profundidad utilizada durante el compromiso.

El debut será ante Soles de Mexicali

La Copa Zacatecas representó una oportunidad para que el cuerpo técnico evaluara diferentes combinaciones antes de comenzar la defensa del campeonato de la LNBP.

El conjunto regiomontano comenzará la Temporada 2026 recibiendo a Soles de Mexicali los días 25 y 26 de julio en la Arena Mobil . El primer enfrentamiento está programado para el sábado 25 a las 16:00 horas.

Esos compromisos podrían representar la primera oportunidad para observar a Irwin Ávalos en actividad oficial, siempre que sea incluido en el registro definitivo de Fuerza Regia para la campaña.