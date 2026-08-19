Isaac Del Toro conquista el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 y asume el liderato general

Isaac Del Toro continúa consolidando su irrupción en el ciclismo de élite tras adjudicarse la victoria en el prólogo del Lidl Deutschland Tour 2026, celebrado en la localidad germana de Bad Orb. El pedalista originario de Ensenada, de 22 años, completó el trazado de 2.6 kilómetros contrarreloj con un registro oficial de 3 minutos y 8.48 segundos, resultado que le permitió asumir el liderato general y vestir el maillot azul.

En una competencia definida por márgenes estrechos, el integrante del UAE Team Emirates - XRG superó por 1.73 segundos al francés Paul Magnier, de la escuadra Soudal Quick-Step, quien había encabezado la tabla de tiempos durante la mayor parte de la jornada. El podio del arranque lo completó el belga Laurenz Rex, compañero de Magnier, al finalizar en el tercer puesto a cinco segundos de distancia del competidor mexicano.

Sigue escribiendo su nombre en la historia

La victoria de Del Toro representa su primer triunfo en una prueba contrarreloj dentro del circuito europeo de primer nivel y establece una marca en la ronda alemana. Con 22 años y 265 días, el bajacaliforniano se convirtió en el ganador de etapa más joven en la historia moderna de la competencia, superando el récord fijado en 2023 por el británico Ethan Vernon, quien registraba 22 años y 362 días.

Asimismo, Del Toro es el primer ciclista mexicano en encabezar la clasificación general de este certamen categoría ProSeries. Habiendo partido en la penúltima posición de la rampa de salida, el pedalista negoció con precisión los tramos técnicos del recorrido para rematar con un fuerte sprint en la recta final, ratificando su potencia física en trayectos cortos de alta intensidad.

Nadie detiene su buen momento

Este resultado afirma la posición de Del Toro en la estructura del UAE Team Emirates, donde comparte la capitanía en territorio alemán junto al experimentado especialista local Nils Politt. El ensenadense afronta esta prueba como parte fundamental de su desarrollo en carreras por etapas, respaldado por un crecimiento sostenido durante la presente temporada en el calendario de la Unión Ciclista Internacional.

El mexicano defenderá el maillot azul de líder durante la primera etapa en línea de la Vuelta a Alemania, una exigente jornada de 215.3 kilómetros que conectará Bad Orb con la ciudad de Schwäbisch Hall. El pelotón encarará un perfil ondulado que exigirá el trabajo defensivo de su escuadra frente a las constantes aspiraciones de los cazadores de etapas y especialistas en media montaña.