Isaac Del Toro firma un destacado segundo puesto en la etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026

Isaac Del Toro sostuvo el nivel que lo llevó a ganar el prólogo y terminó segundo en la primera etapa de la Vuelta de Alemania 2026, un recorrido de 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall marcado por lluvia, terreno quebrado y ataques constantes en la zona decisiva. El mexicano cruzó la meta 16 segundos detrás del francés Louis Barré, quien se quedó con la victoria y le arrebató el maillot azul de líder general.

La jornada inició con una fuga temprana integrada por Ellande Larronde, Miguel Heidemann y Ole Theiler, que llegó a tener más de seis minutos de ventaja antes de que el pelotón, endurecido por las subidas a Reicholzheim y Hermersberg, comenzara a recortar tiempo. La neutralización llegó a 47 kilómetros del final, tras aceleraciones encabezadas por Del Toro, Juanpe López, Giulio Ciccone, Louis Barré y Mathias Vacek.

Quedó cerca del primer lugar

En los últimos cinco kilómetros, la carrera se volvió explosiva. Paul Magnier, Vacek y Barré lanzaron ataques que obligaron a Del Toro a responder en solitario para evitar perder tiempo en la general. Magnier obtuvo segundos de bonificación, pero cedió cuando el terreno se empinó.

El movimiento definitivo llegó a poco más de un kilómetro de meta, cuando Barré aprovechó el desgaste colectivo y se lanzó en solitario. Del Toro intentó cerrar el hueco con un sprint sostenido, pero el francés mantuvo la diferencia para firmar el triunfo con 5h 15m 09s, seguido por el mexicano a 16 segundos y por Giulio Ciccone en tercer lugar.

México se hace presente en el Deutschland Tour

Del Toro, además de conservar el podio, mantuvo el liderato en la clasificación de jóvenes y encabeza la clasificación por puntos con 22 unidades, siete más que Barré. También se mantiene segundo en la general, ahora a nueve segundos del francés.

El otro mexicano en competencia, Edgar “Chucky” Cadena, cerró en la posición 17 a 24 segundos del ganador, ubicándose 16.º en la general. La Vuelta de Alemania continuará mañana con una etapa plana de 197 kilómetros entre Schwäbisch Hall y Offenbach an der Queich.