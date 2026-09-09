Isaac Del Toro lidera al UAE Team Emirates en los Grand Prix WorldTour de Quebec y Montreal

El ciclista mexicano Isaac del Toro comandará al UAE Team Emirates-XRG en el Grand Prix Cycliste de Québec y el Grand Prix Cycliste de Montréal, programados para este 11 y 13 de septiembre de 2026. El pedalista bajacaliforniano regresa a la actividad internacional en el máximo circuito del ciclismo de ruta mundial WorldTour como jefe de filas indiscutible de la potente escuadra emiratí.

Las estrellas más importantes

El equipo emiratí estructuró un bloque altamente competitivo para respaldar al corredor tricolor en las carreteras canadienses. Junto al atleta azteca estarán figuras consagradas como el estadounidense Brandon McNulty, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, el británico Adam Yates, el belga Tim Wellens, Florian Vermeersch y el austríaco Felix Großschartner. Esta alineación busca imponer condiciones estratégicas frente a las dieciocho escuadras pertenecientes a la máxima categoría.

Del Toro afronta este compromiso en la cúspide de su trayectoria profesional, situado en la cuarta posición del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional. El deportista llega tras consumar un histórico tercer lugar general en el Tour de Francia 2026, donde además conquistó la segunda etapa, y proclamarse campeón absoluto de la Vuelta a Alemania. Su regularidad física lo coloca entre los referentes absolutos de la elite ciclística contemporánea.

Un nuevo reto para Del Toro

El trazado técnico exigirá el máximo rendimiento físico y estratégico del equipo en ambas jornadas. El viernes en Québec se recorrerán 206 kilómetros con un desnivel acumulado de 2,780 metros, finalizando en las históricas Llanuras de Abraham. Posteriormente, el domingo en Montréal encararán 214.4 kilómetros y un desnivel acumulado de 4,304 metros a través de exigentes ascensos al icónico Mont Royal.

La cita norteamericana congregará a importantes competidores globales como Remco Evenepoel y Wout van Aert. Ante esto, el ciclista mexicano expresó sentirse en óptimas condiciones físicas y muy motivado, destacando que pretenden asumir una postura colectiva ofensiva. Su objetivo primordial consistirá en disputar los puestos de honor frente a los principales favoritos internacionales.

Además del prestigio individual, las competencias canadienses representarán el ensayo definitivo previo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Al concluir ambas carreras, Del Toro permanecerá concentrado en territorio canadiense para liderar a la Selección Mexicana entre el 20 y el 27 de septiembre. De este modo, buscará cerrar una temporada memorable en el escenario deportivo internacional.