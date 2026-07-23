Isaac del Toro mantiene el podio y el maillot blanco tras la etapa 18 del Tour de Francia

Isaac del Toro superó sin pérdidas una exigente jornada en los Alpes y conservó el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, además de mantenerse como líder de la categoría juvenil.

El ciclista mexicano cruzó la meta en la posición 17 de la etapa 18, disputada este jueves sobre un recorrido de 185.2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette. Del Toro registró un tiempo de cuatro horas, 30 minutos y 56 segundos, dentro del grupo que reunió a los principales aspirantes al título .

Los favoritos optaron por administrar sus fuerzas y evitaron ataques capaces de modificar la clasificación. Esa tregua permitió al representante del UAE Team Emirates conservar sus aspiraciones de subir al podio cuando solamente restan tres jornadas para concluir la competencia.

Los favoritos reservan fuerzas en los Alpes

La etapa presentó cinco puertos puntuables y ofreció condiciones favorables para que una fuga tomara una ventaja considerable. Richard Carapaz, Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada estuvieron entre los latinoamericanos que se involucraron en los movimientos desarrollados al frente de la carrera.

Mientras los escapados llegaron a contar con una diferencia cercana a los ocho minutos, el pelotón de favoritos mantuvo un ritmo controlado. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Paul Seixas, Juan Ayuso e Isaac del Toro completaron juntos la subida final, a cuatro minutos y 35 segundos del ganador.

El resultado dejó prácticamente intactas las primeras posiciones de la clasificación general. Pogacar continúa vestido de amarillo, Evenepoel ocupa el segundo puesto y Del Toro conserva el tercero , con una ventaja reducida sobre Paul Seixas, su perseguidor inmediato.

Además de permanecer en zona de podio, el mexicano sigue portando el maillot blanco que lo acredita como el ciclista joven mejor ubicado de la competencia.

Después de superar una etapa en la que los líderes reservaron energías, Del Toro llegará a las últimas pruebas de montaña instalado entre los tres mejores de la carrera y con la oportunidad de completar una actuación histórica para el ciclismo mexicano.