Isaac Del Toro renueva con UAE Team Emirates-XRG hasta 2031 tras su histórico Tour de Francia

Isaac del Toro extendió su contrato con la escuadra UAE Team Emirates-XRG hasta el término de la temporada 2031, consolidando su permanencia en la élite del ciclismo mundial. El pedalista de 22 años, originario de Ensenada, Baja California, aseguró un vínculo de larga duración superior al de figuras como Tadej Pogačar, afianzándose como un pilar fundamental del proyecto deportivo de la escuadra emiratí.

El mexicano está haciendo historia

El acuerdo se dio tras su desempeño histórico en la temporada 2026, donde conquistó el tercer lugar de la clasificación general en el Tour de Francia. En su debut en la competencia francesa, el ensenadense obtuvo la victoria en la segunda etapa disputada entre Tarragona y Barcelona con final en Montjuïc, vistió el maillot blanco durante 13 jornadas y ganó la clasificación de los jóvenes.

Durante la presente campaña, Del Toro logró su primer título general en el circuito WorldTour al adjudicarse el UAE Tour, ganando la primera y sexta etapa. A este logro sumó los triunfos en las clasificaciones generales de la Tirreno-Adriático y del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donde también ganó la séptima jornada, alcanzando nueve victorias individuales a lo largo del año.

Ha ido ganando su reconocimiento

Su consolidación internacional inició en 2025 al obtener el subcampeonato absoluto del Giro de Italia. En dicha carrera se impuso en la decimoséptima etapa, vistió la maglia rosa de líder general durante 11 jornadas consecutivas y se quedó con la maglia blanca de mejor joven, además de adjudicarse triunfos en pruebas clásicas como la Milano-Torino y el Giro dell'Emilia.

Desde su llegada al equipo en 2024, tras ganar el Tour de l'Avenir 2023 con el A.R. Monex, el bajacaliforniano acumula 30 victorias profesionales y 17 títulos entre carreras de un día y vueltas por etapas. Estos registros, sumados a dos podios en Grandes Vueltas a sus 22 años, posicionan al mexicano en el tercer puesto del ranking mundial de ruta.

Con la renovación contractual hasta 2031, el UAE Team Emirates-XRG asegura a su mayor talento para disputar las pruebas principales del calendario WorldTour. El nuevo acuerdo le otorga estabilidad operativa al corredor mexicano para ejercer un rol de liderazgo en las Grandes Vueltas y competir al más alto nivel durante los próximos seis años.