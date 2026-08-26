Isaac del Toro va por el maillot arcoíris en el Mundial de Ciclismo 2026 tras un año histórico

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha fijado su mirada en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026, pactado para el 27 de septiembre en Montreal, Canadá, como el gran objetivo para culminar una temporada consustancialmente histórica. El pedalista de 22 años, figura destacada del UAE Team Emirates, encarará el certamen ecuménico consolidado en la cuarta posición del ranking mundial de la UCI, únicamente superado por referentes de la disciplina como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard.

En el mejor momento de su carrera deportiva

El ensenadense arriba a la recta final de la campaña en una plenitud física indiscutible tras proclamarse campeón absoluto del Tour de Alemania 2026 a finales de agosto. Esta victoria representó su décimo triunfo individual del año y le permitió alcanzar los 6,603 puntos en la clasificación internacional, ratificándolo como la gran realidad del ciclismo en América Latina y un candidato natural a disputar los puestos de honor en la cita mundialista.

El punto cumbre de su consagración durante 2026 se gestó en el Tour de Francia, donde logró un podio histórico al concluir en el tercer lugar de la clasificación general y conquistar la camiseta blanca como el mejor corredor joven. Con el fin de preservar su desgaste físico y llegar con piernas frescas al Mundial, su escuadra decidió eximirlo de competir en La Vuelta a España, priorizando un acondicionamiento óptimo para las citas otoñales.

El recorrido de Del Toro en las grandes citas previas avala su estatus actual. A sus conquistas recientes se suman los títulos en la Tirreno-Adriático y en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de un destacado tercer puesto en la mítica Strade Bianche. Desde su irrupción internacional tras ganar el Tour de l'Avenir en 2023, el mexicano ha transitado de ser la mayor promesa del ciclismo mundial a disputar codo a codo las clasificaciones generales y carreras de un día más exigentes.

Previo a uno de los escenario más exigentes

Antes de tomar la salida en Montreal, el atleta azteca afinará detalles de competencia en el Grand Prix Cycliste de Québec el 11 de septiembre, una clásica de más de 200 kilómetros de recorrido perteneciente al UCI WorldTour. Este compromiso servirá como el test definitivo para calibrar su ritmo sobre trazados de un solo día antes de medirse ante los mejores seleccionados nacionales del planeta.

De cara al Campeonato Mundial 2026, la actualidad de Isaac del Toro lo coloca en una posición privileged dentro del pelotón profesional. Con un año cargado de victorias de peso, madurez táctica en ascenso y el respaldo del UAE Team Emirates, el pedalista bajacaliforniano buscará sellar el año más relevante de su trayectoria deportiva intentando conquistar la preciada prenda arcoíris.