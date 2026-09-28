Isabel Fernández llegará a Durango con su show de stand up, ¿cuándo y dónde se presentará?

La comediante Isabel Fernández llegará a la ciudad de Durango como parte de su gira con el espectáculo de stand up “Fuera de Lugar”, una presentación en la que llevará al escenario su característico estilo de humor y que ya tiene fecha confirmada para este 2026.

La también creadora de contenido ha ganado notoriedad en los últimos años por sus participaciones en distintos proyectos de comedia y plataformas digitales , además de formar parte de LOL: Last One Laughing México, producción que reúne a diferentes figuras del entretenimiento y el stand up nacional.

Su visita a la capital duranguense se suma a la cartelera de espectáculos que tendrán lugar durante los últimos meses del año, con una presentación programada en uno de los recintos más representativos del Centro Histórico.

¿Cuándo se presentará Isabel Fernández en Durango?

La función de “Fuera de Lugar” está programada para el próximo viernes 20 de noviembre de 2026, en punto de las 20:00 horas, teniendo como escenario el Teatro Victoria, ubicado sobre la calle Bruno Martínez, en la Zona Centro de Durango.

Los costos anunciados van desde los 900 pesos hasta los 500 pesos. A estas cantidades deberán añadirse los cargos por servicio correspondientes al proceso de compra.

“Fuera de Lugar”, la propuesta que traerá a la ciudad

Isabel Fernández llegará a Durango con “Fuera de Lugar”, su espectáculo de stand up comedy, en el que aborda diferentes situaciones cotidianas y experiencias personales desde un humor ácido, rudo y entretenido.

La comediante se ha consolidado principalmente dentro del circuito de stand up mexicano y, con el crecimiento de las plataformas digitales, ha ampliado su audiencia a través de contenido en redes sociales y diferentes producciones de entretenimiento.