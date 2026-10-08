‘Isaías’ se intensifica y ya es huracán categoría 2: ¿qué estados tendrán lluvias en próximas horas?

Luego de que la tormenta tropical “Isaías” pasara a ser huracán de categoría 1 durante la noche del miércoles 7 de octubre, la tarde de este jueves autoridades meteorológicas informaron que este ciclón había pasado a la categoría 2, adquiriendo fuerza mientras continúa su avance por el Golfo de México.

Desde hace ya varios meses, México ha sido afectado por diversos ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Golfo de México, que han dejado lluvias fuertes así como viento en varios estados del país.

Sin embargo, actualmente la situación ha alertado las autoridades debido a la coexistencia de tres ciclones simultáneos cerca de México, dos de ellos en el Pacífico, siendo estos las tormentas tropicales “Rachel” y “Simón”, mientras que el tercero avanza del otro lado del país, siendo el huracán “Isaías”.

¿Cómo y dónde se encuentra “Isaías”?

En el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de las 15:00 horas de este jueves, se indica que el huracán “Isaías” se encuentra en latitud norte 24.4 y en longitud oeste 89.3, avanzando hacia el noreste, a 50 grados, con una velocidad de 19 km/h, y con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, así como rachas de 195 km/h, lo que le da su clasificación actual.

Sobre su ubicación respecto a territorio nacional, el huracán categoría 2 “Isaías” se encuentra a unos 345 kilómetros hacia el norte de Progreso, Yucatán, y a 385 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, en Quintana Roo.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes?

A pesar de que la trayectoria de “Isaías” prevé que este ciclón se aleje cada vez más de México y se acerque hacia territorio estadounidense, aún se prevé que en próximas horas cause lluvias en algunos estados mexicanos.

Según el más reciente reporte del SMN, el huracán “Isaías” ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en algunas zonas de los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Además de esto, se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h en las costas de Yucatán, así como de 20 a 30 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h en Veracruz, Tabasco y Campeche.

El pronóstico hasta ahora indica que “Isaías” se mantendrá únicamente como huracán de categoría 2, y al ingresar a territorio estadounidense comenzará a perder fuerza hasta pasar a ser depresión tropical.

Sin embargo, debido a que las condiciones del ciclón pueden modificarse debido a diversos factores, se sugiere a la ciudadanía mantenerse al tanto de las actualizaciones del SMN.