Isela Hernández representa con orgullo a Durango en Miss Universe

A unos meses de la gran final de Miss Universe México, Isela Hernández vive una de las etapas más importantes de su vida. La representante de Durango avanza en la competencia con una convicción clara, la de demostrar que un certamen de belleza va mucho más allá de una pasarela, y que detrás de una banda existe una historia de identidad, trabajo, disciplina y orgullo por las raíces.

Aunque actualmente reside en Monterrey, Nuevo León, la candidata asegura que nunca tuvo dudas sobre el estado que quería representar. Nacida y formada en Durango, eligió portar los colores de su tierra incluso cuando tuvo la posibilidad de competir por otras entidades.

“Tuve la oportunidad de haber elegido cualquiera de los tres estados, ya sea Nuevo León, Coahuila o Durango. Yo siempre sentí que la vibra y la historia iban a ser aquí, porque es lo que realmente me representa, los duranguenses, mi familia, mi hogar, mi crecimiento y mi preparación académica estuvieron de este lado de la historia”, expresó en entrevista.

Un sueño construido durante años

Para Isela, llegar a Miss Universe México no es una casualidad ni una oportunidad improvisada. Se trata de una meta que persiguió durante 11 años, tiempo en el que participó en diferentes plataformas y certámenes, siempre con la mirada puesta en alcanzar el escenario nacional más importante.

“Es un orgullo llevar esta banda rumbo al Universe y la corona. Es una oportunidad que busqué muchísimos años atrás. Estoy dando el 100% porque claramente quiero que Durango suene fuerte”.

La preparación, aseguró, ha sido intensa. Detrás de ella existe un equipo que trabaja en áreas como imagen, pasarela, técnica y desarrollo personal, pero también en algo que considera fundamental, mantener los pies sobre la tierra mientras construye uno de sus mayores sueños.

Reina y madre de tres niñas

Uno de los aspectos que más distingue a Isela dentro de esta edición del certamen es su faceta como madre. Lejos de considerarlo una limitante, lo ve como una de sus principales fortalezas. Como madre de tres niñas, confesó que su mayor motivación es convertirse en un ejemplo para ellas y para muchas otras mujeres que creen que los sueños deben ponerse en pausa después de formar una familia.

“Yo soy esa mamá que se despierta temprano, arregla a sus hijas, pero al mismo tiempo está buscando la oportunidad de llenar su agenda y en la tarde tomarse un tiempo para poder hacer ejercicio. Esa posibilidad y esa dualidad que tengo, yo sé que puede inspirar a alguien más”.

La candidata reconoció que los certámenes han evolucionado y que hoy permiten visibilizar historias reales de mujeres que combinan la maternidad, la vida profesional y los proyectos personales. “Quiero demostrarme a mí misma que la edad y los compromisos personales no son un limitante para los sueños. Sé que muchas mujeres se van a contagiar con esta historia”.

La empatía como fortaleza

Cuando habló de las cualidades que la distinguen dentro de la competencia, Isela no mencionó atributos físicos. Prefiere hablar de valores. Se define como una mujer comprometida, disciplinada y profundamente empática. Incluso consideró que una corona representa servicio y la posibilidad de convertirse en una portavoz para quienes buscan ser escuchados.

“Lo que más me caracteriza es eso, la empatía, no ser egoísta, brindar amor y apoyo. No solamente es ser un ejemplo para las demás personas, sino también para mis hijas”.

Fuera de los reflectores, dijo, se dedica a actividades enfocadas en el bienestar y fortalecimiento de las mujeres, una labor que realiza desde la cercanía y el acompañamiento. “La verdadera belleza de una mujer no solamente nace en el físico, sino desde nuestro interior para potencializarlo”.

Durango, sus raíces y su historia

Isela está convencida de que representar a un estado implica llevar consigo su historia, sus tradiciones, su cultura y la identidad de su gente. “Es un orgullo ser Durango ante el universo. Yo sabía que mi gente no se iba a quedar atrás y ahora sé que no me equivoqué”.

Parte de esa representación también se reflejará en el traje típico que presentará durante la competencia, denominado “La Feria de Mi Pueblo”, una propuesta inspirada en las tradiciones y celebraciones que forman parte del legado cultural duranguense.

Con la final de Miss Universe México programada para el próximo 22 de agosto, Isela Hernández invitó a los duranguenses a conocer más de cerca su historia y acompañarla en esta etapa decisiva. Su objetivo es claro, que cada voto, cada mensaje de apoyo y cada muestra de cariño se conviertan en un impulso para seguir avanzando.

“Si yo gano, vamos a ganar todos los duranguenses y sé que todo esto no es casualidad, la suerte te encuentra cuando la preparación ya está en su punto. Si yo puedo, tú vas a poder”, concluyó.

En próximas semanas se darán a conocer los pasos para poder apoyar a las candidatas, a través de una plataforma anunciada en las redes sociales oficiales de Miss Universe México.