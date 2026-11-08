Ivan Gurrola atiende a familias durante la jornada de apoyos en la colonia México

Con el propósito de acercar servicios y apoyos a la ciudadanía y contribuir a la economía de las familias duranguenses, se llevó a cabo una Caravana de Servicios en la colonia México, donde se ofrecieron productos de la canasta básica a bajo costo, diversos servicios y actividades en beneficio de los habitantes del sector.

Durante la jornada, las familias tuvieron acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles, además de participar en rifas de diversos artículos, acciones que representaron un apoyo directo para los hogares de esta zona de la ciudad.

El regidor Iván Gurrola atendió a las familias que acudieron a esta actividad, escuchó sus inquietudes y destacó la importancia de llevar este tipo de jornadas a las distintas colonias de Durango , ya que permiten atender necesidades de la población, apoyar la economía familiar y fortalecer el contacto directo con la ciudadanía.

Asimismo, reconoció el trabajo de Humberto Zurita por impulsar estas iniciativas que generan beneficios concretos para las familias duranguenses y contribuyen a mantener una relación cercana con la población.

“Es importante que estas actividades continúen llegando a las colonias, porque representan un apoyo para la economía familiar y permiten mantener una relación cercana con la gente”, expresó Gurrola.

Finalmente, señaló que es necesario seguir promoviendo acciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Durango.