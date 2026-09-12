¿Ivar Sisniega fuera de la FMF? La tensión interna que detonaría su salida de la selección

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) atraviesa por momentos de evidente incertidumbre tras trascender la probable salida de Ivar Sisniega de la presidencia ejecutiva. Aunque la dirigencia no ha oficializado aún un veredicto definitivo, diversos reportes en el entorno deportivo señalan que el ciclo del directivo al frente del organismo estaría viviendo sus últimos momentos.

El detonante principal que encendió las alarmas operativas fue la marcada ausencia de Sisniega durante la presentación oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. Dicho acontecimiento, considerado crucial para el futuro del proyecto federativo, se llevó a cabo sin la figura ejecutiva principal, interpretándose como un claro distanciamiento con la alta cúpula directiva.

Trascendidos periodísticos encabezados por David Faitelson coinciden en que la relación institucional entre Ivar Sisniega y Mikel Arriola sufrió un severo deterioro debido a desacuerdos recientes. La molestia del comisionado habría surgido tras algunas declaraciones públicas expresadas por Sisniega, exponiendo fisuras internas en el liderazgo y una desalineación estratégica en la gestión directiva.

Ante el escenario de un relevo en la presidencia ejecutiva, el nombre de Enrique Nieto ha tomado fuerza como el candidato principal para asumir la responsabilidad. Nieto, quien se desempeña actualmente como secretario general adjunto, perfila como la carta promovida por Mikel Arriola y respaldada por los propietarios de los clubes para mantener la continuidad dentro de la FMF.

Posibles cambios dentro de la FMF

La eventual salida de Sisniega ocurre en un marco complejo de política deportiva, marcado por polémicas en las relaciones internacionales con la Concacaf y constantes modificaciones estructurales en la cúpula del fútbol nacional. La balanza del poder parece inclinarse progresivamente hacia la influencia de la Liga MX, dejando en evidencia las tensiones internas que definen la administración federativa.

A la espera de un pronunciamiento oficial que aclare el futuro del organismo o ratifique a la actual dirigencia, la continuidad de Ivar Sisniega permanece en especulación. Esta posible transición administrativa resultará determinante para establecer si la FMF logra estabilizar su estructura antes de afrontar los compromisos deportivos presupuestados en el horizonte cercano.