Jake Sánchez es nuevo jugador de Caliente de Durango: llega un cerrador histórico a la LMB

La novena de Caliente de Durango incorporó a su plantilla al diestro mexicoestadounidense Jake Sánchez, especialista en labores de relevo que llega para apuntalar el bullpen en el tramo complementario de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. La adición del serpentinero busca brindar solidez a las entradas finales del encuentro con un perfil de amplio recorrido profesional.

El pelotero proviene de los Leones de Yucatán, novena con la que se mantuvo activo en la primera parte de la actual competencia. Durante su estadía con el cuadro peninsular, el lanzador enfrentó a 124 bateadores a lo largo de 30 innings y dos tercios de labor, registrando un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.23 y un WHIP de 1.174.

Un hombre con experiencia llega a Durango

Nacido el 19 de agosto de 1989 en Brawley, California, Sánchez acumula una trayectoria de 15 temporadas en la pelota profesional. En el circuito veraniego ha portado las franelas de Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey, Diablos Rojos del México, El Águila de Veracruz, Saraperos de Saltillo y la propia escuadra de Yucatán, reuniendo recorrido en distintas plazas del país.

Su faceta más destacada ha tenido lugar en la Liga Mexicana del Pacífico luciendo la casaca de los Águilas de Mexicali. En el béisbol invernal ostenta el registro histórico como el máximo rescatista en la historia del torneo al contabilizar 141 salvamentos, cifra que constituye el núcleo principal de los 210 rescates logrados en toda su carrera.

Sabe lo que es portar los colores del 'Tri'

En el plano internacional, el nuevo cerrador duranguense cuenta con experiencia representando a México en seis ediciones de la Serie del Caribe. De igual manera, formó parte del roster de la Selección Mexicana que compitió en el Clásico Mundial de Béisbol durante los torneos de 2017 y 2023.

A lo largo de su carrera general, Jake Sánchez suma 748 apariciones en la lomita y un total de 4,842 bateadores enfrentados, dejando una efectividad acumulada de 3.54 y un WHIP global de 1.254. El lanzador se integrará a la disciplina del cuerpo técnico en los próximos días para iniciar su etapa con el equipo.