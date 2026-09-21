Janibek Alimkhanuly busca a Canelo Álvarez: el monarca de 160 libras exige unificar títulos

El monarca unificado del peso mediano, el kazajo Janibek Alimkhanuly, lanzó un desafío oficial al tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez, buscando concretar una de las contiendas de mayor impacto en el boxeo internacional. Alimkhanuly manifestó sus deseos de subir a las 168 libras para medirse ante el tapatío, argumentando que en su división actual los monarcas evitan unificar fajas y que solo una reyerta ante el mexicano satisfacerá sus aspiraciones.

"Prepárate, estoy listo para unificar y pelear contra los mejores. Si quieres una verdadera batalla, aquí estoy", aseveró el púgil kazajo a través de sus canales oficiales. El zurdo invicto reiteró que no teme subir de categoría para disputar los cinturones supermedianos, asegurando que su técnica y contundencia son suficientes para destronar al campeón en el cuadrilátero, en lo que considera el choque natural que exige la afición.

El momento idóneo para el combate

Janibek, ostentador de los cetros de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo en las 160 libras, llega a esta encrucijada en la cima de su rendimiento. Con un récord inmaculado y un estilo caracterizado por la presión asfixiante, el peleador centroasiático ha experimentado dificultades para concretar grandes combates, lo que aceleró su intención de dar el salto.

Por su parte, Saúl Álvarez se mantiene como el eje central de la industria boxística mundial en las 168 libras. Tras defender sus cetros ecuménicos ante diversos retadores obligatorios y nombres de jerarquía en el peso supermediano, el jalisciense evalúa sus siguientes movimientos. La postura de Álvarez suele priorizar bolsas elevadas y rivales consolidados con amplio impacto mediático global.

¿Un nuevo rival en el camino de 'Canelo'?

El hipotético enfrentamiento plantearía una dinámica táctica de alto nivel entre el contragolpe quirúrgico de Álvarez y la zurda punzante de Alimkhanuly. El ascenso del kazajo a las 168 libras lo obligaría a adaptar su masa muscular a una categoría donde 'Canelo' ha asentado su dominio físico absoluto durante los últimos años, siendo un factor crucial en eventuales negociaciones.

Aunque el reto formal ya fue lanzado, la concreción de este combate dependerá de los acuerdos entre Top Rank y Canelo Promotions. De pactarse, representaría una cita de alto riesgo donde Alimkhanuly arriesgaría su posición en búsqueda del máximo crédito, mientras que el mexicano enfrentaría a uno de los peleadores más evitados del orbe.