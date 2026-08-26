Japón vence a México 3-1 en el juego de eliminación de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La travesía de la Liga Municipal de Tijuana en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026 llegó a su fin tras caer 3-1 frente al seleccionado de Japón. El duelo de eliminación directa, celebrado en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania, dejó al representativo mexicano fuera del certamen con una marca final de un triunfo y dos derrotas.

Cayeron en el camino, con honor

El encuentro comenzó cuesta arriba para los bajacalifornianos durante el episodio inicial, cuando dos descuidos defensivos fueron aprovechados por la escuadra nipona para timbrar dos carreras tempraneras. Posteriormente, en el cuarto capítulo, la ofensiva asiática amplió la ventaja a 3-0, poniendo en severos aprietos las aspiraciones de la novena tricolor.

México respondió en la parte baja de ese mismo cuarto inning para romper el cero. Matías García y Jorge Fonseca conectaron sencillos, mientras que Gareth García negoció pasaporte para llenar la casa. Pese a este impulso que permitió anotar la única carrera azteca, los maderos nacionales no lograron dar el batazo oportuno para remontar la pizarra.

En el aspecto individual, el abridor Jorge Fonseca firmó una actuación destacada al lanzar las seis entradas completas permitiendo solo tres carreras, además de responder a la ofensiva al irse de 2-2. Asimismo, el jardinero central Oscar Mateo Montañez lució con atrapadas espectaculares que mantuvieron con vida al equipo durante gran parte del compromiso.

El camino mexicano en la competencia había iniciado de forma prometedora con una contundente victoria de 7-1 sobre Australia. Sin embargo, el panorama se complicó tras sufrir un doloroso revés de 8-4 ante Nicaragua, novena que armó un letal ataque de siete carreras en la quinta entrada para mandar a Tijuana al cuadro de eliminación.

Con esta despedida, la escuadra fronteriza culminó la trigésima octava participación histórica del país en Williamsport. A pesar de caer eliminados frente a una potencia tradicional de once títulos mundiales, los peloteritos aztecas demostraron una enorme valentía en el diamante, obteniendo un valioso aprendizaje que fortalecerá sus futuras carreras dentro del beisbol.